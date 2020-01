Terracina si prepara ad andare al voto. Tra qualche mese si svolgeranno le elezioni per scegliere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale.

L’obiettivo di Fratelli d’Italia è la continuità. Su questa partita si giocherà la partita più importante per la città e su questo nodo ruoterà ogni possibile alleanza all’intero del centrodestra.

In questo contesto Nicola Procaccini è stato nominato coordinatore della delegazione di maggioranza per le elezioni amministrative.

A lui spetterà il compito di avviare incontri e confronti con altre realtà civiche oltre che con i partiti.

Ruolo impegnativo che ha portato Procaccini alla decisione di dimettersi dal ruolo in giunta con delega all’attuazione del programma.

In queste ore inoltre sono in vista alcuni cambiamenti anche in consiglio comunale.

Rumors danno per certa l’entrata di Patrizio Avelli, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, nell’esecutivo, con delega ai servizi sociali.

Mentre quella sinora detenuta, per pochissimo tempo tra l’altro considerato che l’ufficializzazione c’era stata a settembre 2019, da Procaccini andrebbe nelle mani del sindaco.

L’entrata in giunta di Avelli porterebbe in consiglio comunale il primo dei non eletti, Giuseppe Talone.