Probabilmente i soliti ‘futili motivi alla base della rissa, l’ennesima, scoppiata sabato sera alla pineta di Terracina.

L’allarme è scattato poco dopo le 20 quando, evidentemente allarmato per quanto stava succedendo, qualcuno ha avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte polizia locale, polizia e guardia di finanza. Alla vista delle sirene alcune decine di ragazzi, anche giovanissimi, si sono dati alla fuga. Via preferenziale la spiaggia.

Le indagini delle forze dell’ordine sono scattate immediatamente per cercare di individuare i protagonisti. Non sarà facile, anzi, probabilmente non si saprà mai.

Resta il gesto, l’atteggiamento che testimonia disagio e frustrazione, sentimenti evidentemente diffusi tra i ragazzi, e di certo la situazione pandemica, la reclusione e l’abuso ormai smodato delle varie chat e social media, che isolano sempre di più soprattutto i più giovani, non aiutano.