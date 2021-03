Un uomo è rimasto bloccato su monte Leano, a Terracina. Uscito per una passeggiata all’aria aperta ha perso l’orientamento e non è riuscito più a tornare indietro. Così ha chiamato i vigili del fuoco per chiedere aiuto.

La chiamata alla sala operativa è arrivata alle 17.30 di ieri, 15 marzo, e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Il personale operativo dei Vigili del fuoco è intervenuto a Terracina.

Poco dopo sul posto, il drago VF 141 del reparto Volo VVF di Ciampino, dopo una breve ricognizione ha individuato la persona in difficoltà. Il personale specialista a bordo del velivolo VF ha agganciato l’uomo al varicello e lo ha condotto al sicuro sull’elicottero, apparentemente in buone condizioni di salute, per poi trasportarlo presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per eventuali accertamenti.