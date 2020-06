Gestione spiagge ebando di gara, scoppia il caso dell’esclusione dello stabilimento White Beach e la polemica corre sui social.

Una situazione che ha portato il Comune a chiarire “in modo netto e senza alcuna possibilità di interpretazione che né il sindaco, né la giunta o il Consiglio Comunale possono intervenire su una procedura di bando pubblico, la cui definizione è totalmente affidata alle procedure di legge e ai commissari di gara“.

Il Comune di Terracina ha l’obbligo di osservare e far rispettare le disposizioni di legge e non sono accettabili illazioni che evocano fantasiose volontà diverse da quelle del rispetto delle norme vigenti.

Naturalmente, come per tutti gli atti amministrativi, è consentito agli esclusi o ai mancati aggiudicatari di poter ricorrere al tribunale amministrativo per far valere le proprie ragioni.

“Dispiace molto per tutte le persone a qualunque titolo coinvolte, imprenditori, lavoratori e clienti. Purtroppo questa è una stagione particolarmente complessa e tutte le procedure ne risentono, ma l’amministrazione – concludono – sta cercando di trovare soluzioni tempestive per assicurare comunque una organizzazione delle spiagge libere ed in concessione, in linea con le aspettative di turisti e residenti”.