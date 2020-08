L’esclusione della lista Terracivica dalla competizione elettorale di Terracina, ha provocato la reazione del candidato a sindaco collegato, Gianfranco Sciscione.

La coalizione, infatti, ha deciso di presentare ricorso avverso alla decisione tramite il proprio legale, Italo Sciscione.

Certo, le possibilità che il ricorso venga accolto non sono molte, anche se il candidato alla poltrona di primo cittadino dice: “Siamo fiduciosi e ci atterremo a quello che deciderà la legge“.

Ricordiamo che la lista, di 16 candidati al consiglio comunale, è stata esclusa in quanto la firma sul documento di candidatura di uno dei 16 non è stata autenticata dal candidato sindaco collegato. Una dimenticanza che ha causato l’esclusione dello stesso candidato dalla competizione. In questo modo, però, il numero dei candidati in lista è sceso a 15. Un numero insufficiente che ha causato il provvedimenti di esclusione dell’intera lista.