Un cambio di casacca atteso, ma ufficializzato solo durante l’ultimo consiglio comunale.

Il consigliere comunale di Terracina, Sara Norcia, abbandona Fratelli d’Italia e passa alla Lega. Sarà nella lista alle prossime elezioni a sostegno del candidato sindaco Valentino Giuliani. “Credo in questi anni di aver dato molto in termini di contributo di idee e di obiettivi raggiunti – commenta il consigliere comunale – almeno per quanto era mia competenza: ho ricoperto la carica di Consigliere Comunale come delegata al Servizio Civile, ai Rapporti con le Città Gemellate e ai Grandi Eventi. E’ terminato ora un ciclo politico ma non la passione, la dedizione e l’amore per la mia Città e la mia gente: la mia gente non conosce sconfitte”.

La scelta di entrare nella Lega, continua nella sua riflessione la Norcia, arriva dopo un lungo periodo di riflessione, e nasce dall’esigenza di rafforzare il centrodestra. Una coalizione che appare “Non più compatto e soprattutto senza identità”.

“E’ con questo spirito di servizio – conclude la neo esponente del carroccio – e con l’impegno di continuare a lavorare per il bene di questa Città che ho sposato questo nuovo progetto”.