Non è iniziato sotto una buona stella il 2021 della neo sindaca di Terracina, Roberta Tintari.

Dopo essere stata 30 giorni in isolamento per aver contratto il covid, appena tornata al lavoro in comune ha subito un altro incidente.

Per lei è stato necessario il ricovero nel reparto ortopedia dell’ospedale Fiorini a causa di una frattura alla spalla che si è procurata ieri pomeriggio, proprio dopo essere appena uscita, verso le due e mezzo, dal palazzo comunale.

Una caduta che ha causato danni piuttosto seri, se è vero che, a quanto pare, la Tintari dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico per ricomporre la frattura.

In questo suo nuovo periodo di convalescenza, la sostituirà il vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi.