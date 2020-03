Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per questo reato è finito in manette un 40 enne di Terracina trovato in possesso di 52,30 grammi circa di cocaina nascosti nell’auto.

La successiva perquisizione domiciliare, ha cosnentito di rinvenire ulteriori 51,40 grammi circa della stessa droga, di un bilancino di precisione e materiale per il taglio e il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre lil 40enne è detenuto nel carcere di Latina.