Non è piaciuto affatto, al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Terracina, quanto successo ieri durante il consiglio comunale.

In un comunicato congiunto, i consiglieri comunali e gli assessori si dicono sconcertati dall’intervento del consigliere Sara Norcia. “Un intervento – si legge nella nota – sguaiato, da piena campagna elettorale, incurante della delicatezza del momento che stavamo affrontando in aula e che stiamo affrontando in città. Il fatto è stato ancora più grave perché pronunciato dai banchi di FdI“.

Insomma, una presa di posizione netta con la sensazione che l’avventura in FdI della Norcia sia giunta al termine.

L’attacco all’ormai ex collega è diretto: “Tutti noi, a differenza sua, siamo stati eletti in Fratelli d’Italia, crediamo che la politica sia una cosa seria. Pur essendo lei stata eletta in un’altra lista l’abbiamo accolta con disponibilità e condivisione. Gli insulti che abbiamo ricevuto ieri dalla Norcia è stato evidentemente il suo strano modo per ringraziarci”.

L’intervento, però, al di là del biasimo per l’intervento della Norcia, ha voluto anche sottolineare il grande sforzo compiuto da tutti per la compilazione del bilancio di previsione 2020. “Si trattava di un atto amministrativo di importanza straordinaria per le famiglie e le imprese terracinesi, data l’emergenza sanitaria (purtroppo ancora in corso) e le sue ricadute sul piano economico”.

Dotare Terracina di un atto così importante, a soli 20 giorni dal bilancio consuntivo 2019, ha fatto in modo di vincere una sfida, si legge ancora nella nota, mai tentata prima da nessun altro comune d’Italia.

Il pensiero finale, poi, è per la riapertura del prossimo anno scolastico. “Vogliamo fare in modo che i nostri bambini e ragazzi possano andare a scuola a settembre in condizioni di maggior sicurezza, rispettando tutte le prescrizioni ministeriali”.

Anche questa, una sfida da vincere, ad ogni costo.