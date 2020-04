Maltratta per anni la moglie aggredendola, prendendola a pugni e picchiandola, umiliandola, chiudendola fuori casa e cambiando la serratura.

Un uomo di 50 anni di Terracina è stato arrestato dalla polizia

La donna, per il bene dei figli e per salvaguardare l’unità della famiglia, non aveva mai denunciato i gravi fatti e quando aveva subito delle ferite aveva sempre evitato di recarsi al pronto soccorso.

L’uomo la costringeva a subire continue offese e soprusi e a servire in tavola rimanendo in piedi, al pari di una cameriera.

A dicembre dello scorso anno, allontanatasi dalla residenza di famiglia ormai determinata a trovare serenità e libertà in un altro domicilio, aveva invitato alcune amiche a cena per trascorre una serata.

All’improvviso era arrivato il marito, che bussando violentemente alla porta farneticava che quell’appartamento era di sua proprietà e che la moglie non poteva fare feste.

La donna già provata dalle vessazioni ed i soprusi di una vita, era crollata in uno stato di perdurante e grave ansia.

Alla luce dei fatti, essendosi palesata la pericolosità sociale dell’indagato e l’incapacità assoluta di attivare freni inibitori, alla luce degli elementi emersi dalle indagini, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, ha disposto per il 50enne gli arresti domiciliari.