Concessioni balneari, a Terracina la proroga si può effettuare fino al 2033.

Il Comune ha pubblicato oggi la determina con cui si da seguito alla delbera di giunta del 29 aprile scorso riguardante l’estensione delle concessioni balneari. Il percorso è stato tortuoso a causa dei numerosi conflitti, ancora in corso, tra normativa europea, nazionale e regionale.

“Siamo soddisfatti per un lavoro – spiega il sindaco Tintari – difficile e molto complesso dovuto al sovrapporsi di norme tra livelli governativi diversi. Ringrazio gli Uffici e mi auguro che questa decisione contribuisca a dare maggiori certezze ad un settore fondamentale della nostra economia”.

La determina comunale ha tenuto in considerazione alcuni fattori decisivi: innanzitutto la legge dello Stato che estende fino al 2033 le concessioni balneari attualmente vigenti, la nota espllicativa 9 aprile 2019 della Regione Lazio, ente delegato dallo Stato alla gestione del litorale, che ha fatto pervenire gli orientamenti interpretativi della legge 145/2018 suffragandone la validità dell’estensione fino al 2033.

Ed infine la legge n.77 del 2020 che sancisce, ai fini del contenimento dei danni dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali, sino al termine previsto dalla legge del 2018.

Inoltre, l’assenza, ad oggi, di procedure d’infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia in relazione alla emanazione della Legge 145/2018, oggetto di discussione in sede europea per un presunto conflitto con la cosiddetta Direttiva Bolkestein che prevederebbe (il condizionale è d’obbligo perchè non è ancora del tutto chiaro se riguarda anche le concessioni balneari o meno) la messa a bando delle concessioni.

“Siamo convinti – conclude l’assessore al Demanio e Turismo, Barbara Cerilli – di aver reso un buon servizio ad una categoria importantissima di imprenditori di Terracina, a tutto il comparto del turismo, all’economia cittadina e alle tante famiglie che traggono sostentamento dal settore e dal suo indotto”.

Per la domanda di estensione non c’è una scadenza, ma va presentata prima possibile per evitare ritardi e consentire la soluzione di eventuali problemi.