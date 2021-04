Un pranzo di Pasqua decisamente caro quello che hanno consumato una decina, tra responsabili ed avventori, che si sono ritrovati in un ristorante, annesso ad una struttura alberghiera, di Terracina. Per tutti è scattata una contravvenzioni da 400 euro.

Queste persone hanno tentato di aggirare la norma che consente, a quanti sono ospiti di una struttura alberghiera, di usufruire del suo ristorante. Le verifiche, però, hanno permesso di appurare che la maggior parte dei commensali non risiedevano nell’hotel. Di qui le sanzioni.

La segnalazione alle forze dell’ordine è giunta da alcuni cittadini, che hanno notato l’assembramento sospetto nel ristorante.

I successivi controlli, effettuati tanto dai carabinieri di Terracina, quanto dalla polizia locale e dal commissariato, hanno accertato le violazioni.

Per loro, quindi, sono scattate le sanzioni amministrative per “violazione delle norme imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”.