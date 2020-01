Al via i lavori per il rifacimento dell’asfalto in via Badino a Terracina.

Gli interventi previsti saranno effettuati in due giorni, il 16 e 17 gennaio, dall’intersezione con via Pantanelle fino al civico 156.

Per assicurare la massima sicurezza e la rapidità dei lavori sarà vietato il transito e la sosta nella porzione di strada interessata dal cantiere.

L’obiettivo è eliminare gli avvallamenti e i tratti ammalorati.

La zona è ancora soggetta a lavori di Acqualatina, ragione per cui l’asfaltatura finale e la sistemazione di alcuni cigli di marciapiedi verranno realizzate nelle prossime settimane.

L’interdizione al traffico, per limitare il più possibile i disagi alla viabilità, sarà attuata tramite cantieri mobili che si sposteranno man mano che si completeranno gli interventi.