Un mazzo di fiori ed una pergamena di benemerenza per festeggiare una nuova centenaria.

E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Terracina nei confronti della signora Amalia Quattrociocchi, che proprio in questi giorni ha raggiunto l’ambito traguardo.

Ad omaggiare la nonnina, residente a Borgo Hermada, il vicesindaco Pierpaolo Marcuzzi e il consigliere comunale Patrizio Avelli, anche loro residenti nel borgo.

Una festa in tono minore, visto che nonna Amalia non ha potuto, per ovvi motivi, essere circondata dall’affetto di tutti i tanti parenti. Anche per questo l’amministrazione ha voluto farle questo omaggio, ed una visita, ancorché breve. A casa con lei c’erano esclusivamente le due figlie.