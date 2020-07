Rapina e spintona una donna anziana mandandola in ospedale.

L’uomo, di 48 anni, è stato identificato e arrestato dai carabinieri di Terracina in esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina.

Il reato contestato è quello di rapina.

I fatti si sono verificati a Borgo Hermada. L’uomo dopo aver avvicinato la donna anziana, minacciandola con un coltello, si impossessava della sua borsetta, contenente la somma contante di 450 euro ed un telefono cellulare, spintonandola e facendola cadere in terra al suo accenno di reazione, provocandole lesioni giudicate guaribili con prognosi di 10 giorni.

Il 48enne è stato portato quindi nel carcere di Latina.