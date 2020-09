In merito alle vicende che in queste ore hanno visto protagonista il coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Francesco Zicchieri, il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, ha rilasciato una integrazione alla sua precedente dichiarazione in cui esprimeva vicinanza e solidarietà.

“Apprendo adesso delle dichiarazioni dello stesso Zicchieri secondo cui, nella telefonata anonima, non c’è alcun riferimento alla campagna elettorale di Terracina. Rimane la solidarietà a Zicchieri, ma consiglierei, soprattutto ad altri rappresentanti del suo partito, di essere un po’ più cauti la prossima volta prima di fare post su Facebook che rischiano di aumentare la tensione in vista del ballottaggio. Per noi di Fdi, il rispetto degli avversari è nel Dna. Rinnovo fermamente l’invito a parlare di politica e delle cose da fare per la collettività”.

Ieri pomeriggio Zicchieri ha ricevuto una telefonata di pochi secondi in cui gli e’ stato detto: “di fermarmi e di tornare a Roma, di non correre” ed ha specificato che “la campagna elettorale non e’ mai stata menzionata in questa telefonata ma la frase ‘ti devi fermare’ mi ha ricondotto alle elezioni”.

Sul caso è stata presentata denuncia.