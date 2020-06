E’ bastato poco per riaccendere la polemica ed accentuare la distanza tra la Lega e Fratelli d’Italia a Terracina.

Ad accendere l’antica miccia tutt’altro che sopita sarebbe stato, secondo il gruppo consiliare e il direttivo cittadino della Lega Salvini Premier Terracina, lo “sgarbo” istituzionale inerente la Festa della Repubblica.

“Il presidente del consiglio comunale di Terracina, Gianfranco Sciscione ha inviato una nota al prefetto di Latina, Maria Rosa Trio nella quale ha sottolineato come il sindaco facente funzione Roberta Tintari non lo abbia invitato alla cerimonia della Festa della Repubblica tenutasi il 2 Giugno in piazza Garibaldi, al cospetto – spiegano gli eponenti locali della Lega – di assessori ed alcuni consiglieri con tanto di banda musicale, majorettes, forze dell’ordine”.

E pensare che qualcuno in queste settimane sperava, complice lo spostamento della data delle elezioni amministrative in autunno a causa dell’emergenza Coronavirus, che si potesse trovare una nuova unità nel centrodestra.

Se questi sono i presupposti si tratta di un’aspettativa che resterà probabilmente delusa.

“Ci uniamo – concludono – alle parole del presidente del consiglio poichè purtroppo non hanno ricevuto l’invito neanche i consiglieri comunali di opposizione, come successe per la giornata dedicata alle vittime delle foibe. Lo scarso rispetto delle istituzioni e delle opposizioni si manifesta ancora una volta in chi non sa dividere l’istituzione che rappresenta pro tempore (senza alcun mandato popolare) dalla campagna elettorale. Ancora una volta viene meno il senso delle istituzioni”.