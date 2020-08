Un episodio decisamente singolare quello acceduto ieri sera in pieno centro a Terracina. Una limousine, di quelle che si usano per le feste, è arrivata in piazza, parcheggiando sopra il marciapiede.

In una nota diffusa dal comune, si rende noto che ‘auto, ovviamente, non era autorizzata, nonostante qualcuno degli ospiti, ieri sera, sostenesse in contrario.

“I responsabili – si legge nella nota – sono stati individuati grazie alle numerose testimonianze e al sistema di videosorveglianza comunale installato nella piazza. Con l’Avvocatura Comunale si sta valutando la possibilità di procedere anche ad una denuncia penale nei confronti dei responsabili per aver messo a repentaglio l’incolumità pubblica”.

L’episodio si colora di altre tinte quando, nel chiudere il comunicato, si dice: “Grazie all’intervento dell’assessore Emanuela Zappone, accorsa in piazza, è stato attivato il pronto intervento della locale stazione dei Carabinieri e la vettura, nel frattempo dileguatasi, è stata successivamente individuata per la conseguente sanzione.

La stessa dottoressa Zappone è stata fatta oggetto di insulti ed intimidazioni da più persone partecipanti alla indegna scorribanda notturna ed al di là delle conseguenze penali implicite, tutta l’Amministrazione si stringe intorno ad Emanuela testimoniandole affetto e solidarietà”.