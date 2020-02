Molto più complesso di quanto si potesse pensare il quadro politico che si prospetta per le elezioni amministrative a Terracina.

Al momento gli unici ad essere riusciti a mantenere la posizione sono Fratelli d’Italia e le liste civiche che hanno creato fronte comune sulla candidatura a sindaco di Roberta Tintari.

La Lega, segnata da dissidi e spaccature, sta facendo difficoltà a tenere il passo.

Ieri con una nota striminzita il Carroccio e Forza Italia hanno annunciato che Luigi Torre aveva deciso, per motivi personali, di fare un passo indietro.

Meno di una settimana fa sembrava che Torre avesse rotto gli indugi ma, evidentemente, non ha trovato le giuste rassicurazioni in una campagna elettorale che si prospetta tutt’altro che semplice.

I fermenti locali stanno esasperando i vertici dei due partiti a livello provinciale e regionale.

Trovare un sintesi sembra essere molto più complicato del previsto.

Per la Lega trovare un altro candidato valido è l’imperativo così come tentare il riavvicinamento con Gianfranco Sciscione che nei giorni scorsi aveva postato un commento al vetriolo proprio nei confronti del comportamento di Zicchieri & Co. nei suoi confronti.

La strada della riconciliazione con Fratelli d’Italia non sembra percorribile, seppure per molti ancora possibile, più per una questione di orgoglio che per altro.

Ma la politica si sa, non smette mai di sorprendere riportando in auge la celebre definizione di essere “l’arte di cambiare idea nel corso di una notte”.