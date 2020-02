Il centrodestra a Terracina aspira all’unità ma quel percorso di condivisione di un progetto politico che poteva sembrare naturale si è rivelato pieno di ostacoli.

Il dialogo stenta a decollare, le distanze restano il filo conduttore.

Tanto è che domani, all’incontro organizzato da Lega e Forza Italia a Terracina, mancherà la terza gamba del centrodestra.

A quanto sembra, infatti, Fratelli d’Italia avrebbe declinato l’invito a partecipare.

Il tutto a dimostrazione del fatto che, probabilmente, si continua a viaggiare su binari paralleli e, al momento, non disposti ad incontrarsi.

Sia Fratelli d’Italia che la Lega intanto stanno lavorando sul territorio e con la cosiddetta società civile per creare una rete di liste civiche che possano supportare la corsa a sindaco di quello che sarà il candidato, unitario o meno, che verrà sottoposto al vaglio dei cittadini.

In particolare il Carroccio sta interloquendo con Gianfranco Sciscione che potrebbe ricoprire un ruolo primario in questa tornata elettorale anche nell’ambito di una visione collettiva.

In questi giorni proprio la Lega aveva, per voce del coordinatore cittadino, Fulvio Carocci, aveva sollecitato Fratelli d’Italia ad evitare inutili fughe in avanti e adinstaurare un dialogo con gli altri partiti oltre che con chiunque si riconosca nei valori fondanti del centrodestra.

Forza Italia sembra aver accolto l’invito a differenza del partito della Meloni.

Domani qualche elemento in più si avrà per comprendere quali siano i margini effettivi ancora esistenti per una reale unità e quali, invece, gli eventuali limiti.