Le elezioni amministrative a Terracina sono diventate una vera e propria gatta da pelare per Forza Italia e la Lega.

Gli incontri, formali e informali, si sommano nel tentativo di trovare una quadra ma al momento di nomi da proporre per la candidatura a sindaco non ce ne sarebbe neanche uno.

O meglio, ci sono quelli mai confermati e soggetti a continui tira e molla come Gianfranco Sciscione. Ci sono quelli nati sull’onda del’ambizione personale.

Ci sono quelli tramontati lasciando il vuoto assoluto come quello di Luigi Torre che poteva essere l’alternativa da proporre ai cittadini rispetto alla candidatura di Roberta Tintari ma che aveva deciso, siamo a febbraio 2020, per motivi personali, di fare un passo indietro.

Ed oggi, mentre la coalizione che si sta creando intorno al candidato di Fratelli d’Italia continua a crescere per gli antagonisti si è fermi all’anno zero.

La strada della riconciliazione con Fratelli d’Italia non sembra percorribile anche se qualcuno ci starebbe lavorando.

La Lega dal canto suo proprio nella città in cui esprime un deputato ed un coordinatore regionale come Francesco Zicchieri non può permettersi scivoloni eclatanti perchè dalla sconfitta elettorale si passerebbe con rapidità a quella personale.

Forza Italia dal canto suo, oltre ad esercitare un ruolo di cerniera, sta puntando soprattutto sulle elezioni a Fondi dove, come da copione, la battaglia sarà tutta interna al centrodestra.

L’imperativo è entrare in partita con un ruolo comprimario se non da protagonisti ma al momento la strada è ancora tutta in salita.

Ad imprimere un’accelerazione potrebbe essere l’ufficializzazione della data delle elezioni amministrative, al momento prevista, dopo il voto alla camera, per il 20 e 21 settembre