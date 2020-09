Terracina dovrà attende l’esito del ballottaggio per sapere se nei prossimi cinue sarà amministrata da una donna.

Non ce l’ha fatta Roberta Tintari a sfondare al primo turno incalzata dal contendente di centrodestra, Valentino Giuliani.

Supportata da Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti, Insieme per Roberta Tintari e Uniti e Liberi, la Tintari ha conquistato 10.050 voti pari al 43,76% dei consensi in cui determinante è stato l’apporto della lista “Insieme per Roberta Tintari sindaco” che ha conquistato 3459 voti pari al 15,64% mentre Fratelli d’Italia è arrivata al 16,75%.

Ecco tutte le preferenze dei candidati per lista.

CAMBIAMO CON TOTI PER TINTARI SINDACO

voti 854 pari al 3.863%

Annarelli Giovanni 185

Masci Marcello 171

Avelli Greta 144

Lutfi Eli 69

Maragoni Loreto 63

Iannozzi Angelo 54

Di Manno Serena 52

Valenti Domenico 40

Cati Alessandra 39

Falconi Simona 31

Gigante Gian Luigi Pietro 28

Mancini Antonella 23

Lia Gianluca 13

Ferrari Fabrizio 12

Masci Federica 11

Feuda Claudio 9

Cipriani Noemi 9

Ceccarelli Alessandra 7

Guarda Martina 6

Danelon Monica 3

Leoni Luigi 2

Pascu Sidonia 1

Cozzolino Ciro 0

Di Rito Giuseppe 0

UNITI E LIBERI ROBERTA TINTARI SINDACO

voti 1816 pari al 8.215 %

Zappone Emanuela 483

Marangoni Ilaria 415

Di Girolamo Massimiliano 392

Casabona Maurizio 308

De Nigris Vincenzo 189

Di Spigno Felice Enrico 169

Senesi Marco 149

Barone Fabio 100

Valenti Silviano 84

Pasquariello Tiziana 54

Di Cola Giuseppe Biagio 51

Palombini Chiara 39

Leone Gianni Manolo 30

Anticoli Borsa Silvia Lea 29

Sinopoli Manuela 22

Delicato Claudio 19

Azzoli Massimo 18

Panziera Cristina 7

Vicaro Noemi 7

Di Porto Silvia detta Bovese 5

Iaboni Annarita 1

Ceci Massimo 0

Giuliani Angelo 0

Pettuglia Stefano 0

INSIEME PER ROBERTA TINTARI SINDACO

voti 3459 pari al 15.647 %

Cerilli Barbara 435

Percoco Gianni 412

Berti Valentina 367

Carinci Barbara 361

Di Tommaso Alessandro 360

D’Andrea Giuseppe detto Pino 339

Avena Vincenzo 313

Caporossi Antonella 181

Antonetti Romina 178

Cellini Enrico 168

D’Amico Gianpaolo detto La Fiora 145

Saviani Federica 111

Ferrante Gian Paul 96

Palmacci Virgilio 87

Piacentini Alessandra 78

Masella Luciano 60

Romano Maria Teresa 43

Di Pinto Domenico detto Mimmo 38

Golfieri Giancarlo 36

Gasbarrone Delia 31

Goltara Valter 26

Accardo Michele 22

Giorgi Claudio 2

Senneca Ciro Mario 0

FRATELLI D’ITALIA PER TINTARI SINDACO

voti 3703 pari al 16.751 %