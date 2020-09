Non era facile intrufolarsi tra i due contendenti, ed in fatti non ci sono riusciti. Sono cinque i candidati a sindaco per il comune di Terracina che devono farsi da parte dopo il primo turno lasciando strada a Tintati e Giuliani che andranno a giocarsi il ballottaggio.

Andiamo a vedere, nello specifico, come si sono comportati e come sono andate le liste a loro collegate.

Tra coloro che meglio hanno fatto la parte dello sparring partner a Tintari e Giuliani c’è Armando Cittarelli, del Pd, che si è attestato, con 1608 preferenze, al 7%

Ecco tutte le preferenze della sua lista.

PD: voti 1568, pari al 7.093 %

Cervelloni Daniele 277

Celani Daniela 165

Percoco Anna Rosaria Rita detta Anna Rita 158

Maietti Maria Assunta 143

Tedesco Maria Cristina 118

Attanasio Agostino 88

Bianchi Augusto 84

Carconi Vincenzo 61

Melis Roberto 60

Giuliani Delia 57

Cittarelli Riccardo 56

Di Capua Carmine 56

D’Onofrio Francesca 40

Maceroni Maria Teresa 39

Battisti Giancarlo 36

Paolella Stefania 34

Del Duca Fabio 28

Maragoni Agostino 28

Delzotti Luciano 24

Cucciolillo Maria Assunta Laura 20

Corna Giuseppe 18

Carnevale Salvatore 11

Luzzi Lucia 10

La Rocca Giancarlo 6

Al quarto posto si è piazzato Gianfranco Sciscione, che ha raccolto 1488 preferenze, pari al 6.48 %

Questi i risultati della lista a lui collegata

SCISCIONE SINDACO – voti 1403, pari al 6.347 %

Isolani Antonella 236

Rossi Nicoletta 235

De Gregorio Gavino 203

Renzelli Renzo 159

Sacchetti Lorenzo 101

Carinci Fabio 91

Della Magna Franco detto Ciccio 80

Norcia Giuseppe detto Pino 49

Manca Marcella 44

De Sorti Corrado 38

Piratoni Barbara 38

Longo Pietro 30

Giangrande Daniele 29

Italiano Daniela Ruth 26

Nicoletti Giovanni 15

Fusco Stefania 13

Minchella Morena 13

Putzu Francesco 13

Martinelli Giovanni 10

Varrone Stefano 10

Palmacci Cinzia 7

Esposito Riccardo 6

Scarsella Matteo 4

Facendo un ulteriore passo indietro troviamo Piero Vanni, porta bandiera del Movimento 5 Stelle,che ha raccolto 1026 voti, pari al 4.47 %.

La lista del M5S ha ottenuto questo risultato

MOVIMENTO 5 STELLE – Voti 939, pari al 4.248 %

Milo Pasquale 127

Taddei Barbara 124

Pesce Carlo 114

Savino Ida 50

Mattiello Anna 47

Ferraiuolo Fabrizio 47

De Filippis Vincenzo 19

Giannetti Emanuela 14

Britti Claudio 13

Grossi Aurora 13

Ravasi Rossano 12

Saccoccio Chiara 8

Trignani Patrizia 8

Marigliani Emilia 6

Giangaspero Cinzia 6

Pisano Pasqualino 5

Britti Maia 4

Marigliani Andrea Claudio 3

De Sire Stefania 3

In ultima posizione, in questa tornata elettorale terracinese, si è piazzato il neonato partito di Europa Verde, che comunque ha ottenuto una buona affermazione. Il candidato sindaco, Gabriele Subiaco, ha raccolto 1018, pari al 4.43 %.

Queste, invece, le preferenze di lista

EUROPA VERDE – voti 916, pari al 4.144 %