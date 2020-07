Il centrodestra, o meglio la sua unità, a Terracina sembrano destinati a restare una chimera.

L’ascia di guerra sembra essere tutt’altro che sepolta.

Nelle ultime ore, in una girandola di appelli all’unità, poco convinti, di convergenze vere o ipotetiche e di richiami, da parte di Fratelli d’Italia a Forza Italia, ad uscire allo scoperto sulla possibilità di andare compatti alle amministrative d’autunno, il filo si è intricato più di prima.

Ieri in serata Luca Caringi, ex assessore e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia ha rotto gli indugi annunciando di voler scendere in campo.

Decisione che era nell’aria ma che ha sparigliato ancora le carte aprendo a nuovi possibili scenari.

“Alla fine Caringi e Forza Italia sono usciti allo scoperto. E chi annunciava ai quattro venti di volere l’unità del centrodestra, si è rivelato come colui che l’ha infranta per inseguire obiettivi personali. Grazie alla disponibilità della Lega, stavamo – spiega Pierpaolo Marcuzzi, assessore al Comune di Terracina e coordinatore di Fratelli d’Italia nel centro-sud pontino – con pazienza ricostruendo la tela di un centrodestra lacerato. Proprio poche ore fa abbiamo svolto l’ultima riunione in seno alla coalizione che sostiene Roberta Tintari per discutere dell’eventuale allargamento del suo perimetro”.

Caringi nel suo intervento parla di portare a Terracina un progetto alternativo in cui i protagonisti possano essere tutti quei movimenti e partiti che puntano al cambiamento.

“La comunicazione di Caringi rivela contemporaneamente due cose: l’opposizione del senatore Fazzone ad una ricomposizione del centrodestra su Fondi e la volontà di utilizzare Caringi come grimaldello per entrare su Terracina, spaccando il quadro che con fatica stavamo componendo.Pazienza, abbiamo già respinto queste aggressioni alla nostra città nel 2015, lo faremo anche nel 2020 sostenendo Roberta Tintari come candidata a sindaco della nostra città. Inoltre con il comunicato di oggi Caringi, per chi aveva ancora dei dubbi, ha sancito la sua uscita da Fratelli d’Italia, il tutto solo per cercare di coronare il suo personalissimo sogno di essere candidato a sindaco. La politica non ha bisogno di personalismi e la gente questo lo sa bene”.