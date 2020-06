Inevitabile che la decisione assunta da Luca Caringi di rimettere la delega di coordinatore comunale a Terracina portasse ad una reazione di intensità uguale e contraria.

La notizia che aveva iniziato a circolare ieri in serata ha ottenuto, per voce dello stesso Caringi, ufficialità questa mattina.

“Con Luca mi lega un rapporto di amicizia personale, nato proprio durante il nostro comune impegno nella prima amministrazione Procaccini. Ma penso – interviene Fabio Minutillo, coordinatore campagna elettorale Fratelli d’Italia – di poter parlare a nome di tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia, nel momento in cui chiedo a Luca di ripensarci. Di chiacchiere in città se ne sentono a bizzeffe, ma come può essere credibile chi in queste ore sta corteggiando autorevoli esponenti dell’amministrazione comunale in carica, come Luca, pur essendo all’opposizione della stessa amministrazione. A tutto c’è un limite, anche all’incoerenza di una certa politica”.

Tra le ipotesi, e i cosiddetti pettegolezzi politici che proprio a Terracina starebbero circolando nelle ultime ore ci sarebbe proprio l’ipotesi di un avvicinamento nei suoi confronti da parte della Lega a cui, probabilmente, anche Minutillo fa cenno pur non citandolo direttamente.

“La realtà dei fatti è che Luca ha da poche ore rinnovato la sua iscrizione a Fratelli d’Italia. Ne ha esercitato un ruolo di primo piano fin dalla nascita e continuerà a rappresentare il partito anche in futuro. Inoltre, Luca non ha mai avuto problemi con Roberta Tintari e da assessore ai lavori pubblici avrà un duro lavoro da fare in queste settimane che ci separano dalla riapertura delle scuole. Per non parlare del bando per la messa in sicurezza del Monte Cucca e di tante altre opere pubbliche di cui ha bisogno Terracina, soprattutto in questo momento di emergenza post-covid19″.

Quanto alla possibilità di riunire il centrodestra si ribadisce che non sarà mai Fratelli d’Italia ad impedirlo.

“Ciò che non possiamo acconsentire è solo il ritorno alle guerre quotidiane e ai “padrini” che hanno ferito e umiliato la nostra città in passato. In questi giorni mi sto occupando della composizione della lista di Frateli d’Italia. Si stanno proponendo in tanti grazie all’entusiasmo scatenato da Giorgia Meloni, ma anche grazie – conclude Minutillo – al buon lavoro fatto in questi anni di amministrazione cittadina di cui Luca Caringi è stato un protagonista assoluto”.