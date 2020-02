Le elezioni amministrative a Terracina saranno contraddistinte da una battaglia probabilmente tutta interna al centrodestra.

Fratelli d’Italia e la Lega per ora viaggiano su due binari paralleli che non sembrano aver intenzione di incontrarsi.

Forza italia guarda quanto accade senza prendere una posizione netta a fare dell’uno o dell’altro.

I vertici nazionali non sono ancora scesi in campo con diktat o imposizioni in merito all’unità del centrodestra.

Fratelli d’Italia riparte dall’amministrazione uscente e dalle liste che l’hanno sostenuta avviando il dialogo con chi, anche nella società civile, intenderà giocare questa partita.

La Lega ha tentato, con una nota timida, nelle ultime ore un’apertura mettendo in rimo piano il “patrimonio” che una coalizione di centrodestra potrebbe portare in termini di esperienza e stabilità al governo di Terracina.

In questo contesto il Partito democratico comincia a rimboccarsi le maniche.

Il tema sarà, in quella che è una battaglia connotata soprattutto sotto il profilo politico, trovare un candidato capace di dare un segnale di forte discontinuità.

Gli incontri su succedono, in modo più o meno pubblico, per creare una coalizione che intorno al Pd possa mettere insieme le forze riformiste e democratiche.

Il centrodestra a variabile intesa rappresenta, infatti, un’opportunità per giocarsi la partita.

A contare anche il fatto che oggi, diversamente dal passato, non c’è in campo una candidatura forte e carismatica come quella di Nicola Procaccini che gioca il ruolo di padre nobile in una competizione elettorale che riserverà tante sorprese.

L’imperativo per il Pd è trasformare la debolezza dell’avversario in una opportunità.