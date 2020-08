Una candidatura nata all’insegna del cambiamento seppure all’interno del centrodestra.

E’ quella del candidato sindaco Valentino Giuliani che ha assunto la guida della compagine guidata da Lega, Forza Italia e dalla civica “Valentino Giuliani sindaco“.

Capogruppo della Lega in consiglio comunale a Terracina ed ex azzurro, Giuliani ha rappresentato non solo la sintesi tra i due partiti ma anche l’uomo considerato giusto per dare a Terracina una guida alternativa a quella di Fratelli d’Italia.

“Terracina è la terza città della provincia di Latina per numero di abitanti ma è senza ombra di dubbio la prima città turistica della provincia, ciò nonostante non rappresenta un

esempio di normalità, bloccata su se stessa come accaduto in questi ultimi anni”.

Si apre così un programma che punta su semplicità e concretezza per “una serie di progetti e interventi volti a dare un volto normale alla nostra città. Un programma che ha soltanto un solo obiettivo: innalzare il livello della qualità della vita dei propri cittadini e conseguentemente dei turisti”.

LE LISTE

Alessandro Ambrifi Mauro Romagna Sabrina Di Girolamo Carolina Ceccarelli Antonio Sacchetti Claudia Coreno Simona Lauretti Marco Lamberti Alessandra Masci Augusto Andrea Basile Barbara De Simone Gianni D’Amico Luigi Casali Roberto Palmacci Anna Maria De Luca Michele Albensi Paolo Scevola Debhora Teseo Natasha Cipolla Alessia Bottiglia Sabrina Tara Antonio Santo Daniela Peronti Antonio Federico

Fulvio Carocci Simone Azzola Andrea Botta Luca Caringi Daniele Carlot Angelo De Angelis Adalberta detta “Ada” Di Lello Gianluca Di Natale Alessandra Feudi Ivan detto “Fiorini” Fiorini Romano Andrea Lauretti Monica Nassisi Raffaella Neri Sara Norcia Antonio Nofi Brenda Palmacci Antonio detto “Tonino” Pecchia Fulvia Pisa Roberto Sepe Anna Maria Speranza Emiliano Straccamore Massimiliano Tocci Domenico Villani Andrea Zicchieri