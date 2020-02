Che non corra buon sangue tra Lega e Fratelli d’Italia, soprattutto a Terracina è cosa risaputa.

Ma l’unità del centrodestra sembra voler prevalere su qualsiasi frattura o incomprensione.

Vanno in questa direzione le parole del coordinatore della lega, Salvini Premier, a Terracina, Fulvio Carocci.

“Il coordinamento cittadino Lega – Salvini Premier di Terracina, a seguito delle recenti dichiarazioni di Fratelli d’Italia circa la necessità di avere continuità con l’attuale maggioranza e dare vita ad un tavolo di confronto non valorizzando le vere anime del centro destra, si rende disponibile, invece, a instaurare finalmente un dialogo con i partiti Fratelli d’Italia e Forza Italia e chiunque si riconosca nei valori fondanti del centrodestra”.

Insomma no a qualsiasi fuga in avanti e un sì deciso al confronto per verificare se ci siano i presupposti di una reale intesa che possa vedere insieme, alle imminenti elezioni amministrative, tutto il centrodestra.

“Troviamo che sia corretto che i partiti che costituiscono il centrodestra delineino il perimetro e le condizioni per costruire quella che – conclude Carocci – dovrà proporsi alla città come la futura maggioranza”.

Dove questa apertura porterà è tutto da vedere ma è comunque un concreto passo avanti verso la collaborazione.