“Nulla può essere lasciato al caso. L’ emergenza Coronavirus impone che anche il nostro Comune si attivi per un piano di sanificazione di tutti i luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico. “Io resto a casa è una linea di principio” che però non ha valenza assoluta per cui si chiede che – spiega il consigliere comunale della Lega, Annamaria Speranza – si effettui con cadenza settimanale una pulizia e sanificazione di strade, marciapiedi e ,zone pedonali con prodotti specifici menzionati anche nei documenti ufficiali delle autorità sanitarie competenti”.

La prevenzione era e resta la parola d’ordine. Altri Comuni come Gaeta e Fondi hanno già iniziato le procedure in tal senso per aumentare la sicurezza dei cittadini e contenere la diffusione del Coronavirus.

“La situazione emergenziale impone l’igenizzazione anche di tutti i parchi cittadini e dei parchi giochi, arredi urbani come panchine ed altro, degli uffici pubblici e degli spazi maggiormente frequentati dai cittadini terracinesi per l’accesso ai servizi essenziali elencati nel decreto ministeriale del 12 marzo 2020. Le operazioni di sanificazione non devono trovare discontinuità temporale per far sentire ai nostri concittadini che tutti siamo in trincea in questa guerra al male oscuro del coronavirus . Senza polemica seguiamo l’esempio di molti altri comuni dal nord al sud che lo stanno già facendo in Italia”.