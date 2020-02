La maggioranza che governa il Comune di Terracina rinsalda la squadra in vista delle elezioni amministrative.

Nicola procaccini ha lasciato la delega all’attuazione del programma che torna nelle mani del sindaco facente funzioni Tintari.

E la delega ai servizi sociali è stata assegnata, come anticipato da Latinaquotidiano.it, a Patrizio Avelli.

Patrizio Avelli, fino ad oggi capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, assume l’incarico di assessore anche alla pubblica istruzione e tutte le deleghe finora detenute dalla Tintari.

In consiglio comunale il seggio di Avelli verrà occupato da Giuseppe Talone, primo dei non eletti in Fratelli d’Italia.

“Le dimissioni di Procaccini, dovute all’incarico conferitogli dalla maggioranza di capo delegazione per le trattative con le altre forze politiche in vista delle elezioni, hanno suggerito un’integrazione della squadra di governo. Fratelli d’Italia ha dovuto sostituire numericamente – spiega la Tintari – un proprio assessore in giunta e per questo abbiamo ragionato sulle modalità più adeguate, cercando di mantenere gli attuali equilibri e venendo incontro alle istanze del partito di maggioranza”.

Oggi i servizi sociali di Terracina rappresentano une delle parti più sane della città e dell’amministrazione, capace di incrementare il numero e la qualità delle prestazioni erogate, efficiente anche dal punto di vista della programmazione e del recepimento delle innovazioni in questo ambito.

“Vengo da quel mondo e nulla – conclude la Tintari – mi distaccherà dal sostegno ai più deboli, ai disabili, dalla cura delle famiglie, dei più piccoli e degli anziani. Continuerò a seguire, nell’attuale ruolo da sindaco, con passione e attenzione tutti loro. Sono certa che Patrizio Avelli, al quale va il mio augurio di buon lavoro, saprà gestire con sapienza il patrimonio del settore nei mesi che mancano alla scadenza del mandato. Un saluto di benvenuto in consiglio comunale a Giuseppe Talone”.

Luca Caringi, assessore ai lavori pubblici e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, esprime la propria soddisfazione per l’ingresso in giunta di Patrizio Avelli.

“E’ uno dei nostri massimi dirigenti locali, garanzia di esperienza per i ruoli ricoperti in questi anni anche a livello provinciale. Altra nota positiva è l’ingresso in Consiglio Comunale di Giuseppe Talone, Pino per gli amici, figura storica della destra terracinese che corona con merito anni di militanza e impegno politico con l’incarico di consigliere comunale che, seppur per pochi mesi, lo vedrà impegnato in votazioni importanti per la città come il bilancio di previsione. Siamo certi che sia Patrizio Avelli che Pino Talone dimostreranno le loro qualità e gli auguriamo di cuore buon lavoro”.