Tiene banco a Terracina il caso della cosiddetta “caldaia fantasma” della scuola “E. Fiorini”.

“La delega all’edilizia scolastica e alla manutenzione degli edifici scolastici mi è stata conferita – interviene l’assessore ai lavori pubblici di Terracina, Luca Caringi – solo a partire dal 16 settembre 2019 e da quel momento mi sono repentinamente attivato per verificare che tutte le scuole, E. Fiorini compresa, fossero in condizioni di essere riaperte visto l’imminente approssimarsi del nuovo anno scolastico. Nonostante il poco tempo a disposizione, gli uffici competenti avevano messo in campo risorse e procedure per consentirne la riapertura garantendo le necessarie norme di sicurezza”.

Nello specifico, per la scuola Fiorini, la sostituzione del bruciatore della caldaia esistente, e non della caldaia in toto, che consentisse la conversione dell’alimentazione da gasolio a metano era stata programmata nel periodo natalizio, in modo tale da non interferire con l’attività didattica, ottimizzare i tempi di lavoro necessari per l’adeguamento dell’impianto e limitare al massimo i pericoli legati alla presenza di un cantiere nella scuola.

“Ad oggi si può asserire che, durante queste vacanze, i lavori – continua Caringi – sono stati regolarmente eseguiti e questo consentirà, alla ripresa delle lezioni, di consegnare a docenti e studenti ed anche alle loro famiglie, un edificio scolastico con un impianto termico a norma dopo la sostituzione del bruciatore della caldaia esistente. Il dirigente del dipartimento dei lavori pubblici ha, inoltre, provveduto ad acquisire, da parte dei tecnici incaricati, tutte le certificazioni inerenti i lavori eseguiti e ha successivamente provveduto all’inoltro della Scia antincendio al comando provinciale dei Vigili del fuoco in modo da concludere l’intero iter tecnico-amministrativo”.

L’assessore Caringi rimanda al mittente ogni accusa di inerzia da parte dell’amministrazione sottolineando come anche l’opposizione più dura dovrebbe avere interesse a dare risposte alla città e ai cittadini anzichè creare “inutile confusioni”.

“Ringrazio il dirigente e gli uffici competenti per l’impegno che mettono ogni giorno nel delicato lavoro che svolgono. Avanti tutta per fare sempre di più e sempre meglio, consapevoli del nostro compito e speranzosi che ci sia sempre la disponibilità a comprendere con lucidità le situazioni prima di giungere a conclusioni che possono rivelarsi non corrispondenti alla realtà. Quella di fare politica è stata una scelta dettata dal desiderio di impegnarmi per la mia città, la mia comunità. Al netto delle posizioni diverse, sfido chiunque a dimostrare il contrario.”.