La decisione era nell’aria ma è stata ufficializzata solo in queste ore e va a rinsaldare le fila di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni amministrative a Terracina.

Il consigliere comunale Davide Di Leo si candida in Fratelli d’Italia alle imminenti elezioni amministrative.

Mentre Lega e Forza Italia sonno in cerca di un candidato sindaco da contrapporre all’attuale facente funzioni, Roberta Tintari, il partito della Meloni tira dritto.

Nel corso di un incontro con il direttivo locale del partito di Giorgia Meloni, alla presenza dell’ex assessore Fabio Minutillo, coordinatore della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, degli assessori Marcuzzi e Zomparelli, e dell’europarlamentare Nicola Procaccini, si è dunque data ufficialità ad una notizia che già circolava da tempo.

Graduato dell’Aeronautica Militare, 44 anni appena compiuti, recordman di preferenze (458) nella ex lista Corradini alle elezioni 2016, Davide Di Leo confluisce in Fratelli d’Italia, ripercorrendo lo stesso cammino del Movimento per la Sovranità Nazionale di cui era diventato referente provinciale.

“Un ingresso importante, quello di Davide, che – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Caringi – evidenzia la crescita che FdI ha sia a livello nazionale che locale”.

Il partito si organizza in attesa di conoscere l’effettiva data delle elezioni che dovrebbero svolgersi il 20 e 21 settembre.

“Siamo davvero contenti di accogliere Davide e tutto il suo gruppo – interviene Minutillo – tra le nostre fila. Solo la pandemia di Covid-19 ha impedito di rendere ufficiale questo passaggio nei mesi scorsi”.

Nel corso della riunione é intervenuto anche l’assessore Pierpaolo Marcuzzi che nel partito della Meloni ricopre l’incarico di coordinatore nel centro-sud pontino: “Nelle due principali città al voto tra poche settimane, Terracina e Fondi, presenteremo liste composte da persone serie e nello stesso tempo entusiaste di dare una mano nelle proprie città. Donne e uomini, esattamente come Davide, che sanno coniugare il saper stare tra la gente con lo studio degli atti amministrativi. È questo che spesso fa la differenza nelle amministrazioni comunali”.

Anche l’europarlamentare Procaccini, che proprio a causa del nuovo incarico istituzionale ha dovuto rinunciare alla carica di sindaco, ha voluto celebrare l’ingresso ufficiale di Di Leo in Fratelli d’Italia.

“Ne abbiamo parlato a lungo e sono davvero contento che finalmente il passo sia stato compiuto. Conosco Davide da tanti anni e so bene quanto sarà prezioso ed appassionato il suo contributo al nostro movimento politico e alla città di Terracina”.

Nei prossimi giorni, come annunciato da Minutillo, saranno presentati uno ad uno tutti i candidati di Fratelli d’Italia.

“Corono il mio desiderio di tornare nella comunità ideale in cui è nata la mia passione per la politica. E lo faccio insieme a tanti amici con cui ho condiviso in questi anni un progetto essenzialmente civico. D’altra parte, non potevamo non rispondere all’appello di chi sta riuscendo a ricomporre la dolorosa frammentazione della destra italiana. Giorgia Meloni – spiega Di Leo – sta facendo persino di più: sta riuscendo ad allargare il progetto politico di FDI, senza rinunciare alla coerenza di un percorso antico che ci è caro. Non vedo l’ora di battermi per lei e per la candidatura a sindaco di Roberta Tintari. In cui intravedo la stessa fermezza ideale di Giorgia, accompagnata da una innata disponibilità nei confronti dei più deboli”.