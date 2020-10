Come preannunciato nel vertice di questa mattina in Prefettura, la Asl di Latina ha deciso di istituire un drive in a Terracina per controllare le persone presenti all’incontro elettorale con Matteo Salvini al quale, a quanto pare, erano presenti persone contagiate.

L’appuntamento è per i: “Giorni 6-7-8 ottobre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, presso lo stadio Comunale “Mario Colavolpe” di Terracina, verrà istituito un drive-in temporaneo per l’esecuzione del tampone rapido con esame antigenico. E’ richiesta massima collaborazione istituzionale e della cittadinanza.

Si sottolinea che per sottoporsi al tampone sarà obbligatorio prenotarsi in anticipo sul sito della ASL, direttamente al link:

https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf