I carabinieri hanno sanzionato 7 giovani a Terracina: si erano riuniti per una festa privata nonostante i divieti anti-Covid ancora più stretti perché il Lazio è in zona rossa.

Uno di essi, dell’età di 21 anni, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish e per questo denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.