Effettuare alcuni accertamenti. Questa la ragione che ha portato il coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Francesco Zicchieri, ad essere ricoverato.

Il trasporto in ospedale è avvenuto ieri sera a circa 24 dalla comunicazione, effettuata dallo stesso Zicchieri, dell’esito positivo del tampone.

Le sue condizioni di salute on desterebbero, stando quanto riferito da fonti della Lega, preoccupazione.

E mentre si attende l’esito dei primi tamponi effettuati proprio a Terracina, dove già oggi i casi sono saltati a 14, e dove c’è lo spettro della diffusione del contagio legata alla cena elettorale della Lega, a tirare un sospiro di sollievo è il deputato Claudio Durigon.

Anche il coordinatore del Carroccio a Roma e provincia era presente alla cena, ma sta bene ed è negativo.

“Ho seguito tutte le indicazioni della Asl, niente quarantena perche’ ne’ io ne’ Salvini abbiamo avuto un contatto diretto con Zicchieri che è risultato positivo. Non ho usato lo stesso microfono dello speaker, che e’ risultato anche lui positivo al Covid. Ho sempre – ha spiegato Durigon nel corso della trasmissione di La7 ‘Tagada” – indossato la mascherina e ho un foglio che dichiara che non devo stare in quarantena”.