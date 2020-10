Tamponi a tappeto per tutti partecipanti alla serata che si è svolta a Terracina per la campagna elettorale del ballottaggio organizzata alla presenza di Matteo Salvini il 25 settembre per la Lega a sostegno del candidato sindaco Valentino Giuliani.

Un drive in dedicato all’evento sarà allestito in queste ore per effettuare i tamponi.

I partecipanti, nella fase di organizzazione, hanno lasciato il nominativo pertanto la tracciabilità dovrebbe essere più semplice.