Fine settimana di controlli per le strade di Terracina da parte dei carabinieri della locale tenenza.

Controlli volti a contrastare la diffusione del covid 19. Una serie di posti di blocco durante i quali sono state fermate diverse persone. In quattro casi, però, si trattava di gente in giro senza validi motivi. Per questo, a loro carico venivano elevate altrettante contravvenzioni.

Non solo, uno di questi, un giovane 21enne, veniva sanzionato anche perché sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente.