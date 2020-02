A Terracina dopo l’elezione dell’ex sindaco Nicola Procaccini alle europee del 26 maggio 2019, a tenere le redini della “cosa pubblica” a Terracina è Roberta Tintari, attualmente sindaco facente funzioni.

La città è sicuramente cresciuta tanto durante l’amministrazione Procaccini (circa 8 anni) e con l’avvicinarsi delle elezioni, sicuramente, sale l’attesa per capire chi potrà, e sarà in grado, di continuare il lavoro iniziato dall’ex sindaco.

Sicuramente è un’eredità pesante.

Sente su di sè una particolare pressione?

“Sento soprattutto la grande responsabilità di governare, di cercare di risolvere i problemi delle persone. Nella mia vita mi sono sempre occupata di chi era in difficoltà, oggi devo confrontarmi con i problemi di tutti, a cominciare da una città efficiente, primo punto per costruire una comunità capace di aiutarsi e che riconosca pari dignità per tutti. Nicola Procaccini è stato un grande sindaco che ha cambiato il volto e la mentalità di Terracina. Mi prendo il piccolo merito di averne condiviso il percorso insieme al resto di questa giunta e di questa maggioranza”.

Tra qualche mese a Terracina si voterà, la possiamo considerare candidata in pectore dell’attuale maggioranza o ci sono cose che cambieranno?

“Stiamo ragionando su quale sia la soluzione migliore per la città. Il nome del candidato sindaco è in subordine rispetto alla qualità dell’offerta politica: sarà la persona che meglio interpreta il nostro programma e, soprattutto, si tratterà di una squadra coesa e capace”.

Ci saranno allargamenti rispetto all’attuale maggioranza? Se si con chi?

“Quello che è certo è la nostra volontà di partire dall’attuale coalizione che ha lavorato bene e che ha una visione di città. Chiaramente abbiamo avviato contatti con chi, sia dall’opposizione sia dalla società civile, ha mostrato apprezzamento per il nostro lavoro e per il nostro modo di approcciare all’amministrazione della città. Per chi vuole condividere le nostre idee e apportare il proprio contributo per migliorarle la porta è aperta, per chi pensa a Terracina come un territorio di conquista da sbandierare ai propri capi, invece, non c’è spazio”.

Ci racconti la sua giornata tipo, da mamma prima che da sindaco della città di Terracina.

“Fortunatamente le mie figlie oggi sono grandi, studentesse universitarie. Questo non significa che non abbiano ancora bisogno di essere seguite e consigliate e con mio marito, da buoni genitori italiani, continuiamo a farlo. La nostra è una famiglia normale e sin da giovanissime hanno imparato ad aiutare in casa, anche con lavori estivi, che consentono loro di provvedere in autonomia alle esigenze che hanno tutti i giovani. La mia giornata comincia presto la mattina, ma non rinuncio a prendermi cura della famiglia. Cerchiamo sempre di ritrovarci insieme almeno per un pasto ogni giorno oltre la colazione, facendo conciliare gli impegni di tutti. È importantissimo per noi”.

Vorremmo un suo commento su come è oggi coniugabile l’essere Donna-mamma-sindaco. Delle quote rosa che ne pensa?

“È molto impegnativo, ma prima di questa esperienza, il lavoro nel sociale che ho condotto per 30 anni, aveva risvolti di tempo ed emotivi molto forti, sono quindi allenata. La famiglia rimane il centro della mia vita, quel porto sicuro da cui partire ogni giorno e fare ritorno la sera. Ogni scelta è condivisa e ci supportiamo a vicenda. Le quote rosa non mi entusiasmano, mi fanno sentire una specie protetta. Piuttosto credo nella meritocrazia. Oggi la società italiana ha una classe dirigente femminile ampiamente diffusa e di grande qualità: penso alla giustizia, al giornalismo, alle forze di polizia, alla sanità, alla ricerca, all’istruzione.

E delle cosiddette pari opportunità?

“La Pubblica Amministrazione sta diventando un modello di pari opportunità. Forse nel privato la realtà è ancora un po’ androcentrica, ma sta cambiando. Una cosa però è certa: una donna deve sempre dimostrare di più di un uomo per avere lo stesso ruolo e i compensi professionali sono ancora in squilibrio. In politica abbiamo esempi di donne che si stanno affermando come leader preparati e di grandi capacità, una di queste, anche a prescindere dai colori politici, è Giorgia Meloni”.