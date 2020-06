La progettazione e lo sviluppo della promozione turistica a Terracina passano per l’intesa tra il Comune di Terracina e il consorzio turistico “Terracina D’Amare”.

Alla firma del protocollo erano presenti, il sindaco Tintari, l’assessore al turismo Cerilli mentre per il Consorzio Terracina d’Amare erano presenti il presidente Andrea D’Onofrio e il suo fondatore Giovanni Amuro, tutte le categorie del comparto e il presidente della Fondazione Città di Terracina Marco Ravaglioli, poichè l’offerta culturale è l’altro fondamentale attrattore turistico di Terracina.

“Questo atto – spiega la Tintari – rappresenta in pieno il clima di collaborazione che si è instaurato tra amministrazione e operatori turistici propriamente detti e le attività che ne costituiscono il preziosissimo indotto. Desidero ringraziare l’assessore Cerilli che da quasi 4 anni ha rilanciato il Tavolo del Turismo. Grazie al Consorzio ‘Terracina d’Amare’ e a tutti gli operatori del settore per la grande disponibilità che hanno dimostrato e continuano a dimostrare. Sono certa che la strada delle politiche turistiche partecipate sia quella vincente. Siamo consapevoli che il successo dell’offerta turistica, strettamente legata anche alla qualità dei nostri prodotti ittici e agricoli, crea ricchezza, occupazione e vantaggi per tutti”.

Un nuovo strumento quindi per fare sistema e guardare al futuro.

“Solo chi è miope può pensare di denigrare quegli imprenditori e quelle famiglie che onestamente rischiano in prima persona investendo risorse economiche ed energie. A chiunque governerà la città in futuro lasciamo in eredità due strumenti preziosi come questo Protocollo e la Fondazione, destinata – conclude la Tintari – ad assumere un ruolo sempre più rilevante nella gestione del patrimonio artistico-culturale di Terracina”.

“Le iniziative e le idee esposte nel protocollo saranno operative già dai prossimi giorni, a partire da una City Card che racchiuderà una serie di servizi integrati destinati – interviene l’assessore Barbara Cerilli – sia ai visitatori che ai residenti. Oggi stabiliamo contemporaneamente il punto di arrivo di un percorso durato ben 4 anni, fatto di riunioni, incontri, scambi di opinioni, e un punto di partenza che istituisce un nuovo approccio alle problematiche e allo sviluppo di un settore che forse la politica ha trattato per troppo tempo come una Cenerentola e che oggi, invece, assume un ruolo di primo piano per la nostra città”.