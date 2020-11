Entra nel supermercato “Conad” di Terracina, porta via la merce e scappa cercando di far perdere le proprie tracce.

La fuga dell’uomo, poi identificato in un 42enne residente a Cisterna, è stata prontamente bloccata dai militari di Terracina.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato in concorso, e parte della refurtiva, quantificata in 500 euro circa rinvenuta e restituita al proprietario.

Insieme al 42enne è stata denunciata una donna sempre di Cisterna, per il concorso nel furto, la cui posizione è ancora al vaglio degli investigatori.