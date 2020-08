Campagna elettorale tesa sin dalle prime battute quella che si è aperta ufficialmente solo da poche ore a Terracina.

E Fratelli d’Italia si smarca dalle polemiche sollevate da qualche battuta in più all’esordio del candidato sindaco guardando avanti.

L’imperativo è andare oltre e, in una giungla di candidati, rendere l’elemento distintivo il punto di forza e il perno di queste settimane che dividono i cittadini dalle urne.

Quindi? Si gioca tutto sulla scelta di candidare a sindaco una donna, Roberta Tintari, in un partito che ha un leader donna, Giorgia Meloni, con liste caratterizzate dalla presenza di tante quote rosa.

E’ stato questo il fil rouge dell’incontro che si è svolto ieri alla presenza dei vertici regionali provinciali del partito oltre, ovviamente, all’ex sindaco ed oggi parlamentare europeo, Nicola Procaccini.

“Ci aspettano giorni impegnativi ma entusiasmanti, con un tour de force per presentare il nostro programma a tutti i cittadini. Fratelli d’Italia rappresenta un partito la cui esperienza e capacità amministrativa sarà importante per costruire insieme il futuro di Terracina e il cui sostegno mi dà grande forza. E poi ha una leadernazionale come Giorgia Meloni, di cui ammiro le capacità politiche e con cui – spiega la Tintari – ho già avuto modo di confrontarmi e condividere pienamente idee e progetti arricchiti dal nostro contributo di donna”.

In attesa che il 2 settembre la Meloni faccia tappa, dopo Fondi, a Terracina il partito fa squadra con l’obiettivo di non perdere ma consolidare la guida di uno dei Comuni più importanti della provincia di Latina.

“Terracina è stata vista come un modello di centrodestra che ha funzionato molto bene. È un merito che va al sindaco Nicola Procaccini, a Roberta Tintari e alla sua coalizione che ha dato una visione di futuro. Qui c’è una competizione interna al centrodestra, e ci auguriamo che sia una competizione sana. Almeno su Terracina sembra che i toni siano quelli giusti, speriamo che – spiega il coordinatore provinciale, Nicola Calandrini -restino tali fino alla fine. Gli elettori nelle urne daranno seguito a questo progetto, riconoscendo l’operato di questa amministrazione”.

La determinazione c’è e la volontà di dare a Terracina un governo all’insegna della continuità anche.

“Le elezioni di Terracina rappresentano un appuntamento di grande importanza politica e noi di Fratelli d’Italia – interviene Nicola Procaccini – lo stiamo affrontando nel modo migliore che conosciamo, cioè parlando di cose concrete per la città, di programmazione e presentando ai cittadini e a tutte le categoria sociali ed economiche della città i nostri progetti per Terracina. La nostra comunità politica ha rappresentato il cuore di una amministrazione che ancora tanto può dare per la crescita del nostro territorio. Ora per tutti noi è tempo di fare la storia. A Terracina, come in Italia, è tempo di una donna al governo”.

A Fabio Minutillo, coordinatore di Fratelli d’Italia a Terracina, a descrivere i componenti della lista, i criteri con cui i candidati sono stati scelti con la forte presenza femminile e una giovanissima candidata di venti anni.

“C’è un’ottima squadra a sostegno di Roberta Tintari. Siamo pronti per affrontare questa sfida e non ci interessano le polemiche che – interviene il vice coordinatore regionale Enrico Tiero – altre forze politiche stanno tentando di sollevare forse perché non hanno altri argomenti su cui confrontarsi”.