Le elezioni amministrative di Terracina restano al centro del dibattito politico.

I rapporti nel centrodestra restano tutti da definire. In queste ore l’assessore e coordinatore di Fratelli d’Italia nel sud pontino, Marcuzzi, ha attaccato duramente Forza Italia definendola “complice” della discesa in campo di Luca Caringi.

Non si è fatta attendere la risposta del commissario comunale azzurro a Terracina, Augusto Basile in merito.

“Non ci vuole uno “sforzo particolare” per ricomporre un tavolo del centrodestra ma solo una manifestazione di volontà che prescinda da un si o un no delle forze civiche che compongono la coalizione che sostiene Roberta Tintari. Se l’unione del centrodestra è un valore, la scelta se stare insieme o meno appartiene solo a quelle forze che condividono gli stessi intenti politici. Quel “confuso bailamme” può essere un utile corollario ma non costituisce certo il teorema. Se Fratelli d’Italia cerca faticosamente il consenso di chi non appartiene alla storia e alla tradizione del centrodestra significa che la subordina a chi potrebbe addirittura porre veti sulla ricomposizione che ancora oggi Forza Italia, Lega e sicuramente Luca Caringi auspicano”.

Insomma, le accuse vengono rimandate al mittente. Le chiacchiere in una fase tanto delicata non servono, serev azione e consequenzialità rispetto a posizioni che, ad un paio di mesi dal voto dovrebbero essere chiare.

“Poiché siamo coerenti fino in fondo rispetto ai nostri propositi ci diciamo sin da ora pronti, in qualsiasi momento Fratelli d’Italia voglia, finalmente a sancire questo patto siglando una volta per tutte quell’unità che a gran voce elettori ed elettrici reclamano. Ma questo balletto, questo tira e molla, non può durare all’infinito perché nonostante la nostra buona volontà non siamo disposti ad attendere il verdetto degli ex Pd per sapere se l’unione del centrodestra possa finalmente essere siglata. Noi ci siamo e aspettiamo che battano un colpo ma va fatto presto perché il tempo sta inesorabilmente per scadere”.

Oggi il tema è capire se esistano ragioni comuni per correre insieme non solo per le elezioni ma nella stessa direzione al governo di Terracina.

“Tra l’altro suona veramente singolare accusare il senatore Fazzone quando lo stesso Procaccini (quand’era ancora sindaco) vi si rivolse per ottenerne l’appoggio dopo l’uscita dalla maggioranza di Sciscione. Proprio perché l’unità del centrodestra era un valore Fazzone, oggi addirittura etichettato come “padrino”, non solo garantì a Procaccini l’appoggio di Forza italia, ma non pretese nulla in cambio sia in termini di posti di governo che di incarichi di altra natura per gli azzurri. Ancora Fazzone è disponibile a far prevalere le ragioni di una unione e nonostante le critiche è disposto a siglare un accordo per consentire al centrodestra di approcciare al voto in modo compatto”.

E a chiusura dell’intervento, agenda alla mano, proprio per passare dalla teoria alla prassi, punta ad incontro che potrebbe svolgersi già prossimo.