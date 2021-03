Ribadiamo, il nostro giudizio positivo circa l’ arrivo di una nuova apparecchiatura per la Tac, più moderna e avanzata, incomprensibile invece la rimozione improvvisa di quella esistente, comunque in piena efficienza, avvenuta più di due mesi prima dell’arrivo della nuova.

Dal 25 febbraio, giorno della rimozione, a fine aprile, data prevista per l’installazione della nuova, intercorrono oltre 60 giorni, un lasso di tempo troppo ampio, che diventa enorme se si pensa che il “Fiorini”, ospedale no covid, è strategico nell’erogazione di servizi ad un bacino di utenza di circa 150 mila persone in inverno, più del triplo in estate. Se oggi si va al Pronto Soccorso e si ha bisogno della Tac, si viene trasferiti negli ospedali di Fondi, Latina o Formia, con gli ultimi due che sono covid. Questo problema si aggiunge ad altre criticità che attanagliano il nosocomio terracinese, che pare continui ad essere considerato ‘figlio di un Dio minore’ quando, per le professionalità presenti e per l’utenza servita, meriterebbe ben altro apprezzamento, così come testimoniato dalla scelta della Sapienza di operare all’interno del ‘Fiorini’, comprendendone le potenzialità”.