Il Comune pontino è entrato a far parte dell’Associazione nazionale Citta’ dell’Olio, la rete che raccoglie 335 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di 25 anni di attività alle spalle.

Arrivano così a 17 le città del Lazio appartenenti di questo olimpo di eccellenze.

“L’adesione alla nostra associazione del Comune di Terracina ci riempie orgoglio. La scelta – spiega Michele Sonnessa, presidente delle Citta’ dell’Olio.- dell’amministrazione dimostra una grande attenzione all’olivicoltura del proprio territorio e va nella chiara direzione del voler dare un valido supporto ai produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che come Associazione mettiamo in campo per promuovere l’olio EVO, il territorio e le sue bellezze”.

Un passo avanti verso la valorizzazione e promozione di uno dei prodotti che caratterizzano la provincia di Latina all’insegna della qualità.

“Le nostre Citta’ dell’Olio credono in un percorso comune di valorizzazione dell’olivicoltura locale che ci obbliga a fare rete – ha dichiarato Alfredo D’Antimi, coordinatore regionale delle Citta’ dell’Olio del Lazio – questa nuova adesione è uno stimolo a fare sempre di più come coordinamento, attraverso l’organizzazione di eventi e progetti che danno lustro e visibilità alle nostre eccellenze. Insieme possiamo promuovere un’offerta turistica integrata legata all’olio che vedrà’ il coinvolgimento di tutti i Comuni soci”.