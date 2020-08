Una semplice dimenticanza ma che è costata cara alla coalizione di liste a sostegno della candidatura di Gianfranco Sciscione alla carica di sindaco di Terracina.

A cadere sono i presupposti burocratici di Terracivica. In pratica, ogni firma apposta sulla propria candidatura da ognuno dei candidati al consiglio comunale, deve essere autenticata dal candidato sindaco collegato. In questo caso, la firma di un candidato è stata ‘dimenticata‘. La pena per questa dimenticanza è l’esclusione del candidato. Il problema con Terracivica, però, è che la lista era già ridotta all’osso. Il numero minimo di candidati da presentare in una lista è 16. L’esclusione di uno dei candidati ha fatto scendere la lista a 15 candidati, con la conseguente esclusione dell’intera lista dalla competizione elettorale.

Dall’ufficio di Sciscione ci fanno sapere che purtroppo, alla cosa, non c’è rimedio, ma che nonostante il fatto che adesso la corsa sarà più difficile, si continua come da programma.