Iniziano oggi alle 14 i primi tamponi al drive-in allestito a terracina a seguito del possibile focolaio legato al comizio elettorale organizzato dalla Lega il 25 settembre.

Tutto è stato organizzato in tempi record. Istituzioni locali, a partire dal Comune di Terracina, ed Asl si sono rimboccati le maniche per trovare il luogo più adeguato per lavorare in massima sicurezza.

La notizia ha seminato preoccupazione in città tanto che le prenotazioni per effettuare i tamponi sarebbero ormai più di 500.

Il drive in lavorerà sicuramente da oggi sino a giovedì ma la situazione potrebbe mutare di minuto in minuto anche a fronte degli esiti che emergeranno e dei positivi che potrebbero essere riscontrati.

Il timore più grande riguarda un nuovo focolaio che potrebbe aver svolto il ruolo di moltiplicatore considerato che dal 25 settembre ad oggi le persone presenti hanno continuato a svolgere le proprie attività come se nulla fosse.

Ieri in un comunicato ufficiale la Lega ha annunciato che i vertici locali e le persone del partito presente avrebbero effettuato i tamponi.

In serata è arrivata la comunicazione della positività del coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Francesco Zicchieri che era presente all’incontro e nei giorni seguenti ne ha effettuati altri.

L’allerta resta massima in attesa degli esiti che tutti, non solo a Terracina, si augurano non portino ad un nuovo ed esponenziale aumento dei casi in una provincia che in queste settimane non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori proprio in termini di contagi.