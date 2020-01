Il quartiere Capanne a Terracina sotto la lente della polizia.

Il servizio straordinario effettuato dalla Polizia di Stato del locale commissariato è stato disposto dal nuovo questore Michele Spina, nell’ottica del monitoraggio delle zone più difficili delle diverse città.

I controlli seguono anche le varie segnalazioni ed esposti da parte di cittadini, che hanno evidenziato la particolare situazione di degrado dell’area che si sviluppa tra via Martucci e via Gramsci.

Gli agenti del commissariato di Terracina, coadiuvati da unità del reparto prevenzione crimine Lazio ed una unità cinofila antidroga della polizia di Stato, ha identificato oltre 70 persone, la maggior parte stranieri.

Sequestrata cocaina e hashish, con conseguente segnalazione in prefettura a carico di una persona per uso personale, mentre altri due giovani del posto sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.

Nel corso del medesimo servizio sono stati controllati tre esercizi commerciali ai quali sono state contestate violazioni amministrative per precarie condizioni igienico sanitarie e di conseguenza segnalati all’Asl di competenza.

“Analoghi controlli saranno ripetuti nelle prossime settimane finalizzati a garantire la vivibilità e la tranquillità dei residenti”, fanno sapere dalla Questura di Latina.