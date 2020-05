La Fase 2 porta con sè anche la riapertura dei mercati all’aperto. Un nuovo piccolo passo avanti verso una normalità che passa, di necessità, con la convivenza con il virus.

Il sindaco Tintari ha firmato, dopo quella relativa al plastic free, l’ordinanza per la ripresa delle attività che si svolgono il giovedì a Terracina e il lunedì a Borgo Hermada.

La decisione, assunta secondo le modalità previste dai provvedimenti governativi inerenti la cosiddetta “Fase 2”, è frutto di un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra lo stesso sindaco Tintari, l’assessore alle attività produttive Gianni Percoco, il dirigente e il capo Settore del Sportaello attività produttive, i rappresentanti provinciali delle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative, vale a dire Gianluca Marocco dell’ANVA Confesercenti Latina e Roberto Delle Fontane della FIVA Confcommercio Latina.

In collegamento telefonico il comandante polizia locale, Alessandro Leone.

“La polizia locale – spiega la Tintari – garantirà la vigilanza e il contingentamento dei flussi di entrate e uscite dalle zone mercato. Anche il gruppo comunale di Protezione Civile sarà presente per sostenere le forze dell’ordine nella funzione di informazione e supporto alla popolazione. Anche questa riapertura, sia pure parziale dei mercati, rappresenta un altro piccolo passo verso il recupero della normalità. La raccomandazione che rivolgiamo ai cittadini è quella di dotarsi di mascherine e guanti, obbligatorie per gli esercenti, e di fare molta attenzione a mantenere la distanza di sicurezza evitando gli assembramenti”.

Da giovedì 7 maggio riapriranno parzialmente i mercati settimanali per le seguenti categorie merceologiche: alimentari, frutta e verdura, prodotti agricoli e florovivaistica.

Circa 25 banchi per il mercato del giovedì in viale Europa e 6 banchi per quello del lunedì a Borgo Hermada.

“Apprezzo la disponibilità delle associazioni di categoria incontrate che hanno dimostrato spirito di collaborazione e volontà di rispettare e far rispettare con attenzione le norme vigenti. È nell’interesse di tutti far sì che la ripresa graduale delle attività non sia causa di atteggiamenti inadeguati che comportino il rischio di una nuova sospensione e foriera di un rinvigorimento del contagio. La prudenza e l’assennatezza sono – conclude l’assessore alle attività produttive, Gianni Percoco – le migliori armi di cui disponiamo per non rompere equilibri molto delicati e favorire la ripartenza dell’economia”.