Aveva tentato di uccidere la moglie accoltellandola, poi si era inferto a sua volta gravi ferite. Angelo Golino, di Terracina, è stato condannato questa mattina a 6 anni 8 mesi di reclusione. Il processo, in abbreviato – che prevede la riduzione di un terzo di una eventuale condanna – si è tenuto presso il tribunale di Latina, davanti al giudice Giorgia Castriota.

In aula hanno discusso l’avvocato di parte civile, Luana Sciamanna, e il difensore dell’imputato Giamila Dezio dell’imputato. Il pubblico ministero ha ricostruito i fatti e chiesto 10 anni di reclusione. Il gup alla fine ha riconosciuto il tentato omicidio e le attenuanti equivalenti alle aggravanti. La motivazione della sentenza sarà disponibile tre 90 giorni.

I due coniugi si stavano separando. La donna, dopo averlo già denunciato per maltrattamenti in famiglia, aveva deciso di lasciarlo. L’11 settembre 2020 era scoppiata l’ennesima lite e Golino aveva preso un coltello e si era accanito sulla moglie con 27 coltellate. Le urla avevano richiamato alcuni vicini di casa che avevano strappato la vittima dalle mani del marito salvandole la vita.

Quando sono arrivati gli agenti di polizia, l’uomo aveva rivolto il coltello verso di sé e si era procurato ferite molto gravi. Era stato così trasportato in eliambulanza in ospedale a Roma, dove è stato operato. Ora si trova in carcere a Regina Coeli, dove sconterà la condanna.