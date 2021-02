Un 57enne di Terracina è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dalla polizia con una pistola scacciacani, 12 grammi di cocaina e un etto di cannabis, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovano anche poco meno di 12.000 euro in banconote di vario taglio, somma che è stata sequestrata perché ritenuta provento dell’illecita attività.

L’arresto è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile, anche con l’ausilio di due unità cinofile – Isco e Faye – della squadra Cinofili di Nettuno.

L’uomo si trova ora ristretto ai domiciliari.